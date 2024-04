Inquérito sobre cartões de vacina é reaberto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou que a Polícia Federal complemente a investigação sobre suspeita de fraudes nos cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, de sua filha, Laura, e de ex-assessores.

A decisão reabre o inquérito, que já havia sido dado como encerrado pela PF. O delegado Fábio Alvarez Shor apresentou o relatório final do caso no mês passado e sugeriu o indiciamento do ex-presidente e de outras 16 pessoas pela falsificação dos comprovantes de vacinação contra a covid-19.

Ao pedir as diligências complementares, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, argumentou que as informações são necessárias para que ele possa decidir se oferece ou não denúncia contra Bolsonaro e os demais investigados na Operação Venire.

A avaliação do chefe do Ministério Público Federal é a de que há pontos no inquérito que ainda merecem ser "aprofundados", com a conclusão de uma série de diligências. Gonet afirmou, por exemplo, que, apesar dos "relevantes achados" da operação, não houve retorno do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em relação ao pedido da PF para esclarecimento sobre eventual uso dos cartões de vacinação falsos para a entrada e permanência naquele país.

"É relevante saber se algum certificado de vacinação foi apresentado por Jair Bolsonaro e pelos demais integrantes da comitiva presidencial, quando da entrada e permanência no território norte-americano. Seria de interesse apurar se havia, à época, norma impositiva de apresentação do certificado de vacina de todo estrangeiro, mesmo que detentor de passaporte e visto diplomático", ponderou Gonet.

A PF terá de esclarecer também o que foi encontrado em todos os celulares apreendidos na Venire.