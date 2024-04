Foto: Divulgação/IJF Mulher dá luz após entrar em trabalho de parto em carro de aplicativo, em Fortaleza

Uma mulher, identificada como Jeniffer do Nascimento Lima, deu à luz a pequena Jasmine na manhã desta quinta-feira, 25, em Fortaleza, após entrar em trabalho de parto enquanto estava em um carro de aplicativo à caminho do hospital.

Apesar do susto, Jeniffer conseguiu chegar no Instituto Dr. José Frota (IJF) a tempo, onde foi acompanhada pela equipe de plantão da emergência. A mãe e a pequena passam bem, e serão transferidas para o Gonzaguinha do José Walter.