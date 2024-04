Av. Rui Barbosa passa a ter velocidade de tráfego reduzida para 50 km/h

Foto: Samuel Setubal AVENIDA passou por atualização na sinalização

Após passar por intervenções de tráfego, a av. Rui Barbosa passa a ter velocidade reduzida de 60 quilômetros por hora (km/h) para 50 km/h em toda a sua extensão, entre a av. Beira-Mar e a rua Frei Bernardino. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), responsável pela implementação, a medida teve como objetivo salvar e preservar vidas no trânsito.

A população terá um período educativo de três meses para que possa se adaptar à mudança. Neste intervalo, agentes de trânsito intensificam ações educativas para conscientizar os condutores acerca da mudança. A redução de velocidade contempla ainda a Rua Capitão Melo, continuidade da via, entre as ruas Frei Bernardinho e Paulo Firmeza.

Pela av. Rui Barbosa trafegam diariamente cerca de 15 mil veículos. Conforme a AMC, intervenção teve como base estudos que levaram em conta critérios de acidentalidade viária e volume de tráfego. “As vias registraram, de janeiro de 2019 a março deste ano, um total de 241 acidentes, sendo três fatais, 195 com vítimas feridas e 19 atropelamentos”, destacou.

Além do novo limite de velocidade, a via recebeu também renovação da pintura do pavimento da via. Ainda podia se ver, na manhã desta sexta-feira, 26, os respingos e marcas da pintura feita recentemente na avenida.

Segundo o frentista Florindo Santos, 48, que atua em um posto de gasolina em frente a Rui Barbosa, a sinalização vertical de placas e a renovação da horizontal foram executadas há cerca de uma semana. Para ele, a redução foi necessária em determinados pontos da via.

“Aqui mesmo, no cruzamento da av. Antônio Sales, não tem muita gente que passa em alta velocidade, até mesmo por causa dos vários sinais, mas mais pra frente [na altura do cruzamento da rua Coronel Alves Teixeira] o pessoal corre mais”, comenta.

Abordado enquanto pilotava sua moto, Natanael Alves conta que trabalha como motorista de ônibus e frequentemente trafega pela av. Rui Barbosa e presencia diversos atos de irresponsabilidade no trânsito por parte dos demais condutores. “Mesmo com a mudança recente, as pessoas ainda correm muito por aqui. Eu aprovo essa mudança, mas infelizmente o povo só aprende mesmo quando mexe no bolso", diz.

A renovação da pintura, contudo, não foi feita em todo o perímetro da avenida. Após a Antônio Sales, no sentido Pontes Vieira, por exemplo, a via permanece com a sinalização horizontal desgastada. Segundo a AMC, a situação de deve pela execução do trabalho ainda estar em 60%, mas que deve ser concluído nas próximas semanas, a depender da frequência das chuvas.