Governo do Ceará anuncia investimento de R$ 30 milhões para a cultura

Foto: Jeny Sousa / Secult Ceará / Divulgação ANÚNCIO foi realizado no TJA

Um pacote de investimento de R$ 30 milhões para o setor cultural do Ceará foi anunciado pelo governo estadual nesta sexta-feira, 26, no Theatro José de Alencar. A solenidade do Pacto pela Cultura reuniu prefeitos, gestores, dirigentes, pesquisadores, além do governador Elmano de Freitas (PT) e da secretária da Cultura do Estado, Luisa Cela.

Os investimentos serão realizados por meio da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

O momento foi marcado pelas apresentações dos artistas Calé Alencar, cantando o hino do Estado do Ceará, e do grupo Catabum com performances de instrumentos musicais criados a partir de diversos materiais recicláveis, ressignificando a estética, formatos e suas utilidades, possibilitando, assim, criar novos timbres, cores e sons.

“Este ano ainda, depende de vocês, nós vamos liberar nesse Pacto da Cultura do Ceará, 30 milhões de reais. Nós temos um prazo até junho para produzir os detalhes, mas lembrar a vocês que nós estamos num ano eleitoral, nós temos que discutir o melhor caminho. Porque o ano eleitoral prevê prazos, por exemplo, de assinatura, de termo de convênio, de termo de cooperação. Portanto, nós temos semanas para trabalhar muito para que esses R$ 30 milhões entrem na conta da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult)” disse Elmano, durante a solenidade.

Em entrevista ao O POVO, o governador explicou que esse recurso é para o fortalecimento das estruturas dos municípios.

“Então, é custo para o município, não é algo que o Estado vai investir diretamente. Nós vamos passar para os municípios para que eles fortaleçam suas políticas culturais, devido à estrutura do seu órgão ou façam isso desenvolvendo política cultural de seu município. Cada secretaria vai apresentar o seu plano , com metas e dessa maneira vai poder acessar o recurso e utilizar os recursos. Quem vai utilizar e definir esse recurso é um plano de trabalho apresentado pelo município a Secretaria da Cultura do Estado”, relatou.

A secretária da Cultura do Ceará frisou que, apesar dos desafios, todo o trabalho feito é com muita alegria e que sem o fortalecimento da cultura nada poderá mudar.

“Além daquela questão já mais óbvia, que a gente sempre diz que a cultura é importante para o desenvolvimento humano, a gente tem afirmado também que a cultura gera economia e gera trabalho. Ela é um vetor de desenvolvimento para o nosso Estado e é um vetor de desenvolvimento para o nosso País", declarou Luisa Cela.

Também ocorreu o encerramento do 3º Encontro de Dirigentes Municipais da Cultura, com o lançamento do Novo Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura (ProSiec), que tem como intuito buscar avançar na integração de políticas junto aos governos municipais, além de aprimorar as relações federativas na gestão pública de cultura.