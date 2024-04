Morre Anderson Leonardo, cantor do Molejo, aos 51 anos

Foto: Reprodução/Instagram Anderson Leonardo, cantor do grupo de pagode Molejo, morre aos 51 anos

O músico Anderson Leonardo morreu nesta sexta-feira, 26, aos 51 anos de idade. A informação foi confirmada pela equipe do artista em comunicado nas redes sociais.



“Nosso guerreiro Anderson Leonardo lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao Molejo”, detalhou a nota.

Vocalista do grupo de pagode Molejo, o artista havia sido diagnosticado com um câncer inguinal, um tipo raro localizado na região da virilha, em 2022. Entre idas e vindas do hospital, Anderson estava internado desde o mês de março, após sentir fortes dores e iniciar o tratamento de imunoterapia.

“Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos”, afirma a nota que também foi compartilhada no perfil da banda.



Banda Molejo realizou homenagem a Anderson no Altas Horas

No sábado, 20, Andrezinho e Claumirzinho, integrantes do grupo Molejo, homenagearam o colega e vocalista do grupo. A homenagem aconteceu no programa “Altas Horas”, da Globo, e contou com a participação de cantores de pagode que marcaram a década de 1990.

Na apresentação, os músicos destacaram que a sugestão do nome da banda foi de Anderson. Depois de um sorteio, ficou decidido que o nome seria Molejo.

Percussionista do grupo, Andrezinho cantou um trecho da música “Dança da vassoura”, lançada em 1997. Na ocasião, o músico destacou que a música ficou imortalizada na voz de Anderson Leonardo.



Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio