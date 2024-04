Segundo maior açude do Brasil, Orós atinge volume recorde nos últimos 12 anos

Foto: Divulgação/Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 72 açudes estão sangrando no Ceará

O açude Orós, segundo maior reservatório de águas do Brasil, localizado na cidade de mesmo nome, a 335 quilômetros de Fortaleza, atingiu 72,52% da capacidade total nesta sexta-feira, 26. Esse é o maior volume registrado para o açude desde 05 de setembro de 2012, quando ele possuía a mesma porcentagem armazenada.

Com capacidade para 1940 hectômetros cúbicos (hm3), o açude guarda atualmente 1.406 hm3, segundo dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Desde o início do ano, o Orós teve um incremento de aproximadamente 20% do volume absoluto.

O açude fica na Bacia do Alto Jaguaribe, que se encontra com cerca de 68% do quantitativo máximo. Duas bacias do Ceará, a do Baixo Jaguaribe e a Litorânea, estão com 100% da capacidade em seus reservatórios. Quarta maior do Estado, a Bacia de Acaraú reserva 95% da capacidade máxima a esta altura.

Desde o último dia 11, o Ceará reserva mais de 50% da capacidade hídrica de seus açudes. Atualmente, o índice encontra-se em 55%, correspondente ao volume de 10.243 hm3.

Nesta sexta, 72 açudes sangram no Ceará, enquanto nove estão com volume acima de 90% e 20 com menos de 30% da capacidade. Veja lista abaixo.

Chuvas no Ceará

Próximo ao fim de abril, o Ceará já ultrapassa em 18% o volume de chuvas esperado para o período entre janeiro e abril. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), 734.8 milímetros (mm) caíram em solo cearense desde o início do ano, quando o normal para o período é de 618.3 mm.

O mês mais chuvoso até aqui foi março, com 233.3 milímetros. Entretanto, um dos destaques da quadra ocorreu no mês anterior, quando Fortaleza teve o seu fevereiro mais chuvoso desde 1973.

Ainda de acordo com dados da Fundação, as cidades mais afetadas foram Barroquinha, com 2.120 mm médios, Camocim, com 1.412 mm e Caucaia, com 1.373 mm.

Açudes sangrando Ceará: