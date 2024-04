Barbárie no IJF

Foto: o povo Capa

O bárbaro assassinato do zelador Francisco Mizael Souza da Silva, de 29 anos, dentro de um refeitório do maior hospital de traumas do Ceará, o Instituto Dr. José Frota (IJF), localizado no Centro de Fortaleza, figurou na manchete do O POVO, de quarta-feira, 24. A reportagem detalhou que Mizael foi morto e decapitado por Francisco Aurélio Rodrigues de Lima, de 41 anos, ex-funcionário da unidade - preso horas depois do crime no distrito de Patacas, em Aquiraz. O caso, que causou revolta e lamento, foi ainda palco para troca de acusações entre Prefeitura e Governo do Estado.