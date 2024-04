Foto: Angela Weiss/AFP Britney desmente rumores de novo álbum e avisa que não voltará para indústria

A disputa legal entre Britney Spears e seu pai, Jamie Spears, parece ter chegado ao fim. A cantora e o empresário assinaram um acordo no Tribunal Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos. Os dois brigavam na Justiça por conta dos 13 anos de tutela sob a qual a artista viveu no controle do pai. O Os termos do acordo, conforme defesa da cantora, são confidenciais. (Agência Estado)