começam as aulas da 32ª turma

Começaram as aulas da 32ª turma do Curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo, da Fundação Demócrito Rocha em parceria com O POVO. Por três meses, os estudantes terão aulas práticas nas editorias do O POVO e na Rádio O POVO CBN. Nessa etapa, os alunos acompanham o trabalho dos repórteres, participam de reuniões de pauta, cobrem acontecimentos e escrevem textos. As tarefas são orientadas pelos editores. O curso é coordenado pelos jornalistas Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira. Os estudantes aprovados para esta turma são: Alice Barbosa, Rafael Santana, Endson Uchoa, Helena Ximenes, Heron Enzo, Marilia Karen Silva Tomaz, Mateus Mota, Odara Creston, Orlando Viana Neto e Rogeslane Nunes dos Santos.