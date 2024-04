Rock in Rio 2024 terá 'Dia Brasil' com samba, funk e sertanejo

Foto: Reprodução/Instagram @rockinrio Dia Brasil no Rock in Rio terá shows de pop, rock, funk, trap, eletrônica, bossa nova, música clássica, sertanejo e mais ritmos nacionais

O Rock in Rio anunciou nesta segunda-feira, 29, novidades na programação do festival de música marcado para ocorrer no mês de setembro de 2024.

Nomeado "Dia Brasil", a data irá celebrar a música nacional com atrações do rop, rock, samba, sertanejo, bossa nova, rap, pop, funk e eletrônica.

"Um sonho que virou realidade! Ritmos e gêneros se abraçam por um mundo melhor", afirma o festival em publicação nas redes sociais.

Marcado para o dia 21 de setembro, um sábado, o momento terá shows de grandes nomes da música brasileira como Alcione, Chitãozinho & Xororó, Leila Pinheiro, Marcelo D2, Baiansystem e Tati Quebra Barraco.

O festival acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Os ingressos gerais começarão a ser vendidos no dia 23 de maio.

Rock in Rio 2024: confira a programação de shows



Confira abaixo lista atualizada das atrações do Rock in Rio Brasil 2024:

Dia 13, sexta-feira

Palco Mundo

Travis Scott

21 Savage

Ludmilla

Matuê, com participação de WIU e Teto

Palco Sunset

MC Cabelinho e o Coral das Favelas

Orochi, Chefin e convidado

Veigh & Kayblack

Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

New Dance Order

Deadmau5

Dia 14, sábado



Palco Mundo

Imagine Dragons



OneRepublic

Zara Larsson

Lulu Santos

Palco Sunset

NX Zero

New Dance Order

DJ Snake

Espaço Favela

Dennis DJ

Dia 15, domingo

Palco Mundo

Evanescence

Avenged Sevenfold

Journey

Paralamas do Sucesso

Palco Sunset

Deep Purple

Incubus

Planet Hemp convida Pitty

Barão Vermelho

Dia 19, quinta-feira



Palco Mundo

Ed Sheeran



Charlie Puth

Jão



Joss Stone

Palco Sunset

Gloria Groove

Espaço Favela

Xande de Pilares

Dia 20, sexta-feira

Palco Mundo



Katy Perry

Karol G

Cyndi Lauper

Ivete Sangalo

Palco Sunset

Iza

Gloria Gaynor

Tyla

Luedji Luna com Tássia Reis e Xênia França

New Dance Order

Alison Wonderland

Global Village

Angélique Kidjo

Espaço Favela

Pocah

Dia 21, sábado

Palco Mundo

Para sempre Rock

Capital Inicial

Detonautas

NX Zero

Pitty

Rogério Flausino

Para sempre MPB

Toni Garrido

Baiansystem

Carlinhos Brown

Para sempre Trap

Cabelinho

Filipe Ret

Kayblack

Matuê

Orochi

Ryan SP

Veigh

Para sempre Sertanejo

Chitãozinho & Xororó

Orquestra Heliópolis

Ana Castela

Junior

Luan Santana

Simone Mendes

Palco Sunset

Para sempre Samba

Zeca Pagodinho

Alcione

Diogo Nogueira

Jorge Aragão

Maria Rita

Xande de Pilares

Para sempre Pop

Duda Beat

Gloria Groove

Jão

Ludmilla

Luísa Sonza

Lulu Santos

Para sempre Rap

Criolo

Djonga

Karol Conká

Mano Brown

Marcelo D2

Rael

Espaço Favela

Para sempre Baile de Favela

Buchecha

Cidinho e Doca

Funk Oruqestra

MC Carol

MC Kevin O Chris

Tati Quebra Barraco

Para sempre Música Clássica

Nathan Amaral

Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

Para sempre Funk

Livinho MC Don Juan

MC Dricka

MC Hariel

MC IG

MC PH

Global Village

Para sempre Soul

Banda Black Rio

Claudio Zoli

Hyldon

Para sempre Jazz

Antonio Adolfo

Joabe Reis

Jonathan Ferr

Leo Gandelman

Para sempre Bossa Nova

Bassacucanova part. Cris Delanno

Leila Pinheiro

Roberto Menescal

Wanda Sá

New Dance Order

Para sempre Eletrônica

Mochakk

Beltran X Classmatic

Eli Iwasa X Ratier

Maz X Antdot

Dia 22, domingo

Palco Mundo

Shawn Mendes

Akon

Ne-Yo

Palco Sunset



Mariah Carey

Espaço Favela

Belo

Rock In Rio 2024



Quando: 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024

13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024 Onde: Cidade do Rock - Rio de Janeiro

Cidade do Rock - Rio de Janeiro Vendas e mais informações: no site do Rock In Rio

