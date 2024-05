Acidentes de trânsito em rodovias federais somam 52 mortos

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo ATIVIDADES DE abertura do Maio Amarelo no Ceará

Foi iniciado, ontem, 30, em todo o Brasil o Maio Amarelo, movimento que visa a redução de acidentes e mortes no trânsito. No Ceará, a abertura oficial foi realizada na BR-116 na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizada no Eusébio. No evento, órgãos de segurança viária realizaram intervenções para orientar condutores a manter a segurança no trânsito. De acordo com a PRF, no primeiro trimestre de 2024 aconteceram, em rodovias federais, cerca de 440 acidentes que deixaram cerca de 490 feridos e 52 mortos.

Anthony Lima, superintendente da PRF, explicou a origem da campanha Maio Amarelo. "Uma campanha que começou em 2011 com a Organização das Nações Unidas (ONU) e faz uma analogia com o amarelo do semáforo, atenção."

Segundo Anthony, a campanha internacional mobiliza o mês de maio para a redução de mortes violentas no trânsito. "Estamos abordando locais estratégicos, onde o índice de acidente é alto e vamos direcionar nossas equipes junto com outros órgãos para disseminar informação e conscientizar a população", disse.

Agentes da PRF reuniram cerca de 12 condutores para participarem da primeira sessão do Cinema Rodoviário, que consiste em uma orientação em forma de palestra que foi ministrada por Helber Vieira, seguida de um conteúdo em audiovisual. Diohene Lourenço, policial rodoviário federal, explica que "o objetivo é apresentar, com apoio de vídeo, palestras rápidas, proporcionar reflexão e causar discussão".

As intervenções para a conscientização não foram criadas apenas para os adultos, mas também para o público infantil. O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) conta com educação para o trânsito por meio de atividades lúdicas para crianças.

"Os educadores levam as atividades até os municípios, basta demandar ao Detran. Nós temos três escolas de educação para o trânsito fixas, em Fortaleza, Sobral e Juazeiro. Essas escolas de trânsitos recebem visitas diariamente de alunos de escolas públicas e privadas. Lá há diversas atividades lúdicas que são desenvolvidas por crianças e adolescentes que nos visitam", disse o diretor de Educação de Trânsito, Jorge Trindade.

Dentre as atividades lúdicas para crianças e adolescentes estão a maquete digital, cidade ideal, cidade programada e bicicleta educativa.

Além da PRF e Detran, estiveram presentes a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e a Autarquia Municipal de Trânsito do Eusébio (AMT). Esses órgãos irão atuar em parceria neste mês em palestras, blitzes e campanhas visando a educação no trânsito.