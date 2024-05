Dia das Mães deve movimentar R$ 393 milhões em Fortaleza; veja desejos de compras

Foto: FERNANDA BARROS SHOPPINGS são os locais mais buscados para as compras de Dia das Mães

O próximo dia 12 de maio, em comemoração ao Dia das Mães, traz a expectativa de um cenário feliz, além do público materno, para os comerciantes de Fortaleza.

As previsões indicam que a data comemorativa movimentará R$ 393 milhões na economia da capital cearense.

Essa projeção garante ao período de vendas a posição de segundo mais importante para o comércio de Fortaleza, movimentando diversos segmentos relevantes para a atividade varejista.

Com isso, o acréscimo neste ano é de 11,3% no potencial de faturamento ante igual período do ano anterior.

A projeção é de que o gasto médio por presente seja R$ 265, com a maior parcela dos entrevistados na intenção de pagar as compras à vista (55,8%), ou cartão de crédito (41,9%).

As informações são de prospecção trazida pela pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para o Dia das Mães, conduzida pela Fecomércio Ceará, por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), divulgada nesta terça-feira, 30 de abril.

Segundo o levantamento, mais da metade dos entrevistados (53,6%) planeja fazer compras para a ocasião.

Além disso, a intenção de celebração também é elevada, indicando que 54,5% dos entrevistados planejam comemorar a data.

A maioria (73,2%) pretende realizar a comemoração em casa com familiares e amigos, expressando forte valorização do ambiente familiar.

Isso sugere uma abertura de oportunidades para empreendimentos de decoração e alimentos para celebrações caseiras.

Leia mais Dia das Mães: dicas de cardápio e receitas para todos os gostos

Sobre o assunto Dia das Mães: dicas de cardápio e receitas para todos os gostos

Produtos mais buscados no Dia das Mães

Entre os produtos mais citados para compra estão os artigos de vestuário e acessórios (41,7%) e itens de perfumaria e cosméticos (37,7%).

Em seguida, 11,6% mencionam calçados (tênis, sandália, sapato), chocolates, doces, bombons (9,4%), flores (6,3%) e eletroportáteis (6,0%).

Locais de compra e datas preferenciais

Dos locais mais procurados, os shopping centers contam com a escolha de 42,3% dos entrevistados para realizar a compra.

Logo depois, as lojas de rua e galerias comerciais são citadas por 25,6% e os centros comerciais por 21,4% do público pesquisado.

A grande maioria dos entrevistados (50,6%), não tem preferência por um dia específico na semana em que intenciona comprar os presentes.

No entanto, o maior fluxo de pessoas em busca de presentes será aos fins de semana. Outra parte dos consumidores cogitam fazer as compras aos sábados (28,8%), seguidos por sexta-feira (7,6%) e domingo (7,2%).

Saiba qual o potencial de consumo de outras datas comemorativas

Natal 2023 - R$ 448 milhões



- R$ 448 milhões Dia das Mães 2024 - R$ 393 milhões



Black Friday 2023 - R$ 350 milhões



Dia da Criança 2023 - R$ 280 milhões



- R$ 280 milhões Dia dos Pais 2023 - R$ 245 milhões



Páscoa 2023 - R$ 240 milhões



Dia dos Namorados 2023 - R$ 210 milhões

Fonte: IPDC/Fecomércio-CE

Apps que vão te ajudar a economizar em compras online



Mais notícias de Economia