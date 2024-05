Ayrton Senna é homenageado em Interlagos e Las Vegas, por pilotos e equipes da Fórmula 1

Foto: Nélson ALMEIDA/AFP PESSOAS visitam o túmulo do piloto em São Paulo

O mundo do automobilismo e fãs renderam, ontem, 1º, homenagens a Ayrton Senna, que morreu há exatos 30 anos em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, disputado em Ímola, na Itália. Herói de tantos brasileiros, o tricampeão mundial de Fórmula 1 deixou um legado de idolatria para além das pistas.

O túmulo do piloto, em São Paulo, recebeu visitas, flores, fotos e homenagens. No Autódromo de Interlagos, mais de 10 mil pessoas se reuniram pela manhã para provas de cinco, dez e 21 quilômetros de pedestrianismo, na 19ª edição da Ayrton Senna Racing Day. No palco em que Senna venceu duas vezes o Grande Prêmio do Brasil e desenvolveu sua paixão pelo automobilismo, foram montadas exposições de itens pessoais do piloto nos boxes e nos camarotes, acima do paddock.

Entre os itens exibidos estão capacetes, macacões e tênis. Os participantes, ao fim da prova, receberam medalhas para comemorar o feito. Durante o evento, o "tema da vitória", trilha sonora que acompanhou as vitórias de Senna na Fórmula 1, ecoou no autódromo paulistano. Também foram distribuídos copos de água e frutas para hidratação e alimentação dos participantes.

Em Las Vegas, a Sphere Arena, centro de shows e grandes eventos que conta com o maior painel de LED do mundo, exibe o capacete de Senna, em uma iniciativa da Senna Brands e do Guaraná Antarctica. A homenagem durará até o dia 7 de maio, alternando com outras exibições na supertela de 112 metros de altura e 157 metros de largura.

Nas redes sociais, também foram publicadas diversas lembranças sobre o tricampeão mundial. A página da Fórmula 1, por meio de um vídeo e de uma entrevista com a irmã de Senna, Viviane, recordou o sucesso do brasileiro nas pistas. "Ele tinha uma energia diferente, que conectava as pessoas e conecta até hoje. A maior conquista dele talvez tenha sido o amor das pessoas, que são transportadas para esse outro mundo onde o tempo não passa e é eterno", disse Viviane.

A McLaren, equipe em que Senna faturou seu três títulos mundiais na Fórmula 1, escreveu que Ayrton foi "um ícone que estará para sempre em nossos corações". Rival nas pistas, Alain Prost mostrou que nem mesmo as desavenças do passado apagam os bons momentos que teve ao lado do brasileiro. "Teria sido bom rir novamente hoje juntos", publicou o francês. A Williams, última escuderia do tricampeão, postou que "Senna estará sempre em nossos corações".

Futebol relembra Senna

Os perfis de Pelé, do técnico Abel Ferreira e de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo nas redes sociais publicaram homenagens ao tricampeão da Fórmula 1.

"Todos nós nunca mais fomos tão felizes durante as manhãs de domingos", afirmou o perfil de Pelé. "O Rei era apaixonado por automobilismo e essa foto simboliza muito para todos os brasileiros. Duas lendas do esporte, que estão juntas no céu", completou. A imagem mostra os dois esportistas, lado a lado, sorridentes.

Time do piloto, o Corinthians publicou uma foto de Senna sentado na Lotus e uma menor do brasileiro pilotando o carro preto. "Até hoje, Senna é lembrado pelos amantes da velocidade e é considerado por muitos o melhor piloto de todos os tempos. Mas, além disso, o brasileiro não escondia sua paixão pelo futebol e principalmente seu amor pelo Corinthians."

Rivais do Corinthians também prestaram homenagem ao piloto. O São Paulo publicou uma foto de Senna com uma faixa na qual se lê bicampeão e aparece o escudo do clube. "Por mais de uma vez, Senna declarou que vibrou com as nossas conquistas internacionais em 1992 e 1993, nos bicampeonatos da Libertadores e do Mundial", afirma a publicação.

O São Paulo reproduz uma declaração de Senna: "Todo mundo que representa bem o Brasil no exterior e traz alegria aos brasileiros tem um mérito muito grande. Através do esporte, a gente consegue melhorar um pouco a imagem do nosso país. O São Paulo merece os parabéns e o nosso reconhecimento". Para o clube, a afirmação demonstra "a nobreza e a grandeza" do piloto. "Um tricampeão mundial. Um ídolo de todos. 30 anos de saudades."

O Palmeiras reproduziu um vídeo em colaboração com técnico Abel Ferreira, fã de automobilismo, que mostra como Senna serve de inspiração para ele. "O seu legado competitivo, dedicação e amor pela família são uma inspiração. Memórias eternas de uma lenda mundial!", diz a mensagem.

Uma hora depois, o clube fez nova publicação, com desenhos dos olhos do piloto visto pela abertura do capacete, Senna levantando um troféu e uma McLaren. "Foi e sempre será um ídolo de todo o Brasil! 30 anos sem Ayrton, mas com Senna eternizado em nossa memória!"

O Flamengo publicou uma foto do rosto de Senna em preto e branco e o icônico capacete, predominantemente amarelo com listas verde e azul. Em mensagem direta ao piloto, o clube do Rio de Janeiro afirma que o Brasil acordava mais cedo para vê-lo brilhar. "Nem todos conseguem entender a grandiosidade de seus feitos", afirma

"Você mostrou a combinação entre talento e trabalho, que impulsiona a superar os limites, com a determinação de quem foi e sempre será conhecido e cantado como 'simplesmente o melhor'", diz o Flamengo, lembrando a participação de Senna em um show de Tina Turner, em 1993, quando ela o celebrou cantando "The Best" (o melhor). "O tempo passa, a lenda permanece e o legado vai além. Obrigado por tudo, ídolo."



Sebastian Vettel vai guiar McLaren de Ayrton Senna em homenagem na Itália

O ex-piloto de Fórmula 1, Sebastian Vettel, vai guiar a McLaren MP4/8 de Ayrton Senna no dia 19 de maio durante o Grande Prêmio da Itália, conhecido como Emilia-Romagna, que será em Ímola. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, dia 1º de maio, data que marca os 30 anos da morte do brasileiro.

"Se passaram 30 anos do acidente dele, e eu gostaria de prestar uma homenagem a Ayrton", disse Vettel. O carro foi usado por Senna no ano de 1993, e marcou a última temporada do piloto na McLaren antes de ser transferido para a Williams. "Ayrton Senna não foi apenas um piloto que valorizei muito por ser um dos melhores que o automobilismo já viu, mas também por ter sido um homem de grande compaixão", afirmou ele.

Sebastian Vettel é tetracampeão de Fórmula 1 e se aposentou das pistas em 2022. Essa será a segunda vez que o alemão vai pilotar a McLaren MP4/8. A primeira foi durante o Festival da Velocidade Goodwood, que aconteceu no Reino Unido, em julho de 2023.

A parceria entre Ayrton Senna e a máquina gerou cinco vitórias na temporada 1993. As duas mais importantes aconteceram no GP do Brasil, em Interlagos, e no GP da Europa, em Donington Park, na Inglaterra.