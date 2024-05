Cid obtém aposentadoria de R$ 30 mil que já foi rejeitada por Ciro

Foto: FERNANDA BARROS SENADOR Cid Gomes em evento de filiação do PSB

O senador Cid Gomes (PSB) conquistou aposentadoria de deputado estadual, cargo ocupado por dois mandatos, recebendo mensalmente o valor de R$ 30.148,47. A medida foi publicada no diário oficial do Estado do Ceará na terça-feira, 30.

De acordo com o documento, o processo de aposentadoria de Cid foi protocolizado em 15 de abril. A decisão está assegurada no sistema de previdência parlamentar dos deputados estaduais do Ceará. O salário de um senador atualmente está no valor de R$ 44.008,52 mensais.

Cada senador tem à disposição R$ 109.464,19 de cotas para exercício parlamentar. O salário é destinado para despesas como aluguel de imóveis para escritório político, locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis, contratação de serviços de apoio ao parlamentar e passagens aéreas.

O irmão de Cid, o ex-presidenciável e ex-ministro Ciro Gomes (PDT), já destacou em algumas entrevistas e discursos o fato de ter rejeitado aposentadorias referentes a cargos que ocupou na política cearense, como governador e deputado estadual, classificadas por ele como "imoralidades". "Muitos jovens não me conhecem ainda. Sou ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado por três vezes. Por isso, tive direito a três aposentadorias para o resto da vida que dariam aí, no total, uns R$ 80 mil por mês. Conto isso para ter moral de dizer que nunca aceitei essas imoralidades, apesar de estarem na lei", disse o pedetista, por exemplo, em 2018, durante a

campanha presidencial.

Cid Gomes foi eleito deputado estadual em 1990 e reeleito quatro anos depois. Após o período, ele foi prefeito de Sobral por dois mandatos. Já em 2006, ele venceu a disputa para governador do Ceará, sendo reeleito em 2010. Cid é senador desde 2018, com mandato válido até 2026.

Durante o seu período na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Cid Gomes se tornou primeiro-secretário da Mesa Diretoria. Em 1995, ele foi eleito presidente da Casa aos 32 anos, sendo o mais jovem a alcançar tal feito.