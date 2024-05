Validade da carteirinha do estudante 2023 é prorrogada até o próximo dia 17

Foto: Gabriela Monteiro/ O POVO As carteirinhas de 2023 ficarão válidas até o dia 17 de maio

As carteirinhas do estudante 2023 tiveram sua validade prorrogada até o dia 17 maio, por mais 15 dias. O anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, nesta quinta-feira, 2, um dia depois do bloqueio do documento do ano passado, e visa não prejudicar os alunos que ainda não receberam a carteirinha de 2024 não se prejudiquem e continuem usufruindo do Passe Livre e da tarifa estudantil de R$ 1,50.

“Nós vamos prorrogar o prazo, conversar com as organizações estudantis, porque o mais importante, a nossa orientação, é não prejudicar os mais de 300 mil alunos que utilizam a carteira estudantil para o Passe Livre”, disse o prefeito, em entrevista à rádio O POVO CBN.⁠

Para continuar usando a carteirinha de 2023, o titular da carteirinha que já fez a solicitação deve ir até a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) com os documentos de identificação para que o documento seja desbloqueado.

Conforme a Etufor, até o mês de abril, foram entregues 209.671 carteiras de 2024 para as entidades estudantis – responsáveis pela entrega do documento aos estudantes. Os alunos que já receberam a carteirinha de 2024 já podem usá-la normalmente no transporte coletivo.

Foi informado também que os créditos de 2023 já foram transferidos para os alunos que possuem a carteirinha de 2024, por isso é importante verificar no site da Etufor se as carteirinhas já estão prontas, localizá-la e começar a usar. Os documentos já estão automaticamente desbloqueados no leitor dos coletivos.

A Comissão Conjunta de Legislação e Orçamento da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou um projeto de lei de autoria do prefeito José Sarto (PDT). A proposta garante auxílio financeiro da Prefeitura para as entidades estudantes com o objetivo de custear a emissão gratuita de carteiras de estudantes para os alunos da rede pública municipal, estadual e federal.

A comissão, portanto, irá analisar emenda ao projeto e após isso, a matéria seguirá para apreciação em plenário em discussão única e redação final. Caso seja aprovada, a Prefeitura concederá um valor para as entidades estudantis, credenciadas pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Ao todo, o valor destinado pela gestão municipal será de R$ 2.371,937,44 milhões. Repasses em quantias diferentes serão feitos para 16 entidades e têm como objetivo a elaboração de listagens, logística e distribuição das carteiras estudantis em Fortaleza e demais despesas autorizadas legalmente.

Cada quantia repassada para as entidades é levando em consideração o efetivo número de solicitações de emissões de carteiras de estudantes pela rede pública do Município de Fortaleza. A prestação de contas dos auxílios financeiros será realizado até o último dia do mês de setembro de 2025.

Na proposta, Sarto cita a implementação do Passe Livre Estudantil, que impulsionou um aumento do número de emissão de carteiras de estudante da rede pública municipal. O Passe Livre que concede duas passagens gratuitas diárias no transporte coletivo de Fortaleza para estudantes das redes públicas e privadas de ensino, a nível municipal, estadual e federal.

A solicitação do documento estudantil 2024 pode ser feita online pelo site Identidade Estudantil durante o ano inteiro. De forma presencial, o estudante precisa agendar o atendimento pelo site da Etufor e escolher um dos postos de atendimento, que são:

- Sede da Etufor | Avenida dos Expedicionários, 5677 - Vila União

Telefones: (85) 9 9124.6609, 9 9297.0180 e 9 9405.3574

- Shopping RioMar Kennedy

- Vapt Vupt Centro, Messejana, RioMar Fortaleza e Antônio Bezerra

- Central da Cidadania na Câmara Municipal de Fortaleza

- Terminal Washington Soares

A documentação, tanto para alunos da rede pública quanto para a rede particular, inclui RG, CPF, declaração de matrícula e comprovante de endereço atualizado.