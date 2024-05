Brasil e Japão fecham acordos ambientais

Foto: Ricardo Stuckert / PR LULA e o primeiro-Ministro do Japão, Fumio Kishida, em visita ao Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o premiê do Japão, Fumio Kishida, assinaram ontem acordos bilaterais para aumentar a cooperação em economia verde e transição energética.

Lula recebeu Kishida no Palácio do Planalto, na primeira viagem do premiê à América do Sul desde o início do seu governo, em outubro de 2021. O encontro também encerra um hiato de uma década sem visitas de um líder japonês ao Brasil.

Na reunião, eles discutiram o aumento do comércio entre os dois países e temas relacionados à tecnologia limpa e às reformas de governança global.

Os acordos englobam áreas de agricultura sustentável, recuperação do solo, segurança cibernética e comércio exterior. Lula trabalha para a abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira.

REFORMA

Na declaração à imprensa, Kishida declarou que continuará trabalhando pela reforma do Conselho de Segurança da ONU, velha bandeira da diplomacia do Brasil. Segundo o japonês, a reforma será tema do G-4, aliança formada em 2005 entre Brasil, Japão, Alemanha e Índia, que demanda assentos permanentes a esses países.

Kishida viajou em seguida para Assunção, no Paraguai, mas retorna ao Brasil hoje para uma série de atividades em São Paulo