Ordem de serviço dá início às obras do Píer 12, no Pirambu

Foto: Samuel Setubal PROJETO prevê urbanização no Espigão da Leste Oeste

Com direito a vista da paisagem da praia da Leste, o prefeito José Sarto (PDT) assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras da 1ª parte do Projeto Píer 12, no Pirambu, em Fortaleza. Visando a requalificação da região litorânea, a obra contempla os bairros Pirambu, Moura Brasil e Barra do Ceará.

Neste primeiro momento, será construída uma Via Paisagística com piso intertravado que permite acesso entre as praias, facilidade no tráfego, além da possibilidade da criação de uma praça ampla no local para o desenvolvimento de atividades econômicas e melhor convívio social.

A intervenção, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), abrange a avenida Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste) e a Via Paisagística do Vila do Mar — que inicia na Areninha do Pirambu seguindo até a orla do Beira-Rio, na Barra do Ceará.

No local, moradores estavam com faixas de agradecimento ao prefeito e às lideranças locais pelo investimento realizado para as comunidades.

A agente da Cidadania que representa o Pirambu, Anfisa Matos, pontua que essa obra mudará a vida dos moradores. “Aqui hoje é um local bem visitado, nós só precisávamos de uma obra como essa. Nossa orla já é bem visitada e essa obra vem para complementar e digo que aqui vai ser melhor que a Beira Mar”, conta.

Além de Anfisa, outros agentes representando os bairros Barra do Ceará e Moura Brasil também estiveram no local e participaram da assinatura da Ordem de Serviço.

O projeto instalará também uma academia ao ar livre e um parque infantil, oportunizando atividades físicas e recreação no local. Além disso, será feito também a nova pavimentação em piso intertravado tanto para a rua Costa Matos como para a Via Paisagística, a criação de um estacionamento com 42 vagas para veículos, manutenção do calçadão existente em Pedra Cariri e a instalação de novas ciclofaixas.

O titular da Seinf, Samuel Dias, disse que com a primeira parte da obra do Píer 12, que começa ao lado da areninha, será feita a entrada dos bairros e na 2ª etapa, a obra vai até a área do espigão.

“Vai ser criado um parque aqui à beira mar para expandirmos essa área de lazer, essa área de encontros na areninha do Pirambu para essa área. E essa é a primeira etapa também de uma ideia de revitalização dos 12 espigões que vão daqui até a barra do Ceará”, conta.

Também na segunda etapa, será feita a urbanização do espigão que já existe no bairro com a instalação de uma pista de skate, equipamentos de esportes náuticos, jardins sensoriais, pista para corrida e bicicleta, dentre outros equipamentos.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, disse que será a região mais bonita da orla da Capital e que o orçamento total é de R$ 240 milhões, investidos por etapas. “É um projeto que vai, sem sombra de dúvidas, impactar essa área e essa comunidade, pegando desde a Jacarecanga até a Barra do Ceará. Serão mais de 40 mil famílias impactadas positivamente”, explicou.

Ainda conforme o prefeito, o prazo para a entrega da obra é de aproximadamente seis meses.