Imagem de Nossa Senhora de Fátima chega a Fortaleza

Com emoção, fiéis receberam a imagem peregrina da Nossa Senhora de Fátima no Ginásio Paulo Sarasate nesse sábado, 4. A iniciativa faz parte da 1º Jornada Mariana do Nordeste (JMN). Imagem fica em Fortaleza até o dia 11 de maio.

Com o tema "Maria levantou-se e partiu apressadamente", a jornada busca fortalecer a devoção dos fiéis com a Nossa Senhora de Fátima. Momento também recorda os 70 anos da primeira vez que a imagem peregrina de Fátima esteve na região.

"A chegada dessa imagem diz do desejo único de servir à Jesus Cristo e de não esquecer que foi através do seguimento de pessoas como a virgem Maria e tantos outros que nós conseguimos entender o projeto de Deus, que é um projeto de amor, de justiça e de paz para a humanidade", afirmou dom Gregório Paixão, arcebispo metropolitano de Fortaleza.

Ele disse ainda que "em meio a tantas divisões, tantas guerras e tanto sofrimento, nós precisamos entender os sinais para que a gente não apenas reze por aquilo que a gente deseja, mas também para que a gente entenda que temos um coração universal". "Por isso, estamos ligados aos povos de todo o mundo. E queremos para nós e para os outros a paz, a justiça e o amor", acresentou.

Cláudia Bento, 40, tem uma "fé incondicional" à Nossa Senhora de Fátima. Na própria casa, ela construiu um oratório para a santa. "Vim pedir uma graça, como tantas que já alcancei. Estou toda arrepiada, aqui é de uma energia, uma força", relata a consultora de moda, que foi ao ginásio participar do momento.

No Ceará, a peregrinação também passará pelas dioceses do Crato, de Sobral e de Tianguá. A peregrinação pelo nordeste segue até dia 13 de outubro, com a bênção da réplica da capelinha, construída em comunhão com o Santuário de Fátima, em Portugal, e o adeus de Fátima, em João Pessoa, na Paraíba.