Foto: O POVO Capa

Metade das linhas de ônibus de Fortaleza tiveram redução do número de viagens no período entre dezembro de 2023 e abril deste ano. Ao todo, 154 rotas (50,65% do total) foram alteradas ao longo dos últimos quatro meses, com perdas de até 47% nos itinerários mais prejudicados. O levantamento exclusivo do O POVO figurou na reportagem assinada por Kleber Carvalho e ganhou destaque na manchete da edição de sexta-feira, 3.