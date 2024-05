Madonna supera Stones e faz show histórico em Copacabana

Foto: Pedro Kirilos/AE MADONNA, durante show em Copacabana, no RJ, no sábado

A cantora Madonna fez um show inesquecível na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite sábado, 4. Seja pelo número de presentes ou pelo simbolismo da apresentação, é indiscutível que a passagem da cantora pelo País entrou para a história.

Madonna conseguiu atrair 1,6 milhão de pessoas para assistir ao encerramento da The Celebration Tour, que celebrou os 40 anos de carreira da artista. Com isso, ela superou o recorde do também histórico show dos Rolling Stones em Copacabana - em 2006, a banda atraiu 1,5 milhão de pessoas para as areias da praia.

O público presente superou o esperado para a apresentação da artista - a expectativa era de 1,5 milhão -, mas faltou muito para que a diva pop conseguisse bater o recorde do maior show gratuito da história.

Segundo o Guinness, o recorde atual é do inglês Rod Stewart, que, em 1994, levou 4,2 milhões de pessoas também à praia durante o Réveillon. O número, porém, conforme o livro de recordes, pode incluir aqueles que foram apenas para ver os fogos de artifício.

Copacabana ainda já recebeu 3 milhões para a apresentação de Jorge Ben Jor em 1993, também na virada do ano. A apresentação de Madonna foi recheada de momentos emocionantes com homenagens, os maiores sucessos da cantora e a participação de Anitta e Pabllo Vittar.

A norte-americana fez uso da do seu sangue de realeza (do pop), para os quais o tempo caminha em um ritmo próprio, e demorou o tempo que quis para chegar ao palco gigantesco montado em Copacabana, erguido a 2,4 metros do chão.

De preto, do pescoço ao chão, e uma auréola em torno da cabeça, Madonna surgiu enfim às 22h47, com 62 minutos de atraso. Elegante, queixo alto, ela inicia a performance com "Nothing Really Matters", música do clássico álbum Ray of Light (1998), vencedor do Grammy.

"Finalmente, conseguimos! Chegamos! Obrigada por me esperarem. Estou tão feliz em estar aqui, não sei se vocês entendem isso.