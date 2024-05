Mobilização busca para ajudar vítimas das chuvas no RS

Uma rede de solidariedade tem se mobilizado para apoiar o Rio Grande do Sul neste momento de crise ambiental. Os canais de doação para ajudar o estado são diversos.Confira alguns:

Governo do Rio Grande do Sul

Doações nacionais

Chave PIX: 92.958.800/0001-38 (CNPJ).

Nome: SOS Rio Grande do Sul / Banco: Banrisul

Prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura da Capital disponibilizou uma chave PIX para doações nacionais.

92963560000160 (CNPJ)

Nome: PMPA / Banco: Caixa Econômica Federal

Conta corrente (para doações internacionais)

IBAN: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1

Nome:MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Conta: 2822 0006 000000071336-1

Código Swift: CEFXBRSP

Associação do Ministério

Público do RS

A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) está reunindo forças para comprar mantimentos para as vítimas.

Chave pix: 87027595000157 (CNPJ)

Banco: Sicredi

Comunitas

Doações para ações de reestruturação: CNPJ 03.983.242/0001-30

Banco do Brasil - 001

Agência 1195-9

Conta Corrente 600.650-7

Doações para ações emergenciais: pix - 92.958.800/0001-38 (CNPJ)

Mais informações via reestruturars@comunitas.org.br

Doações em Fortaleza:

Em Fortaleza, Paulo Alexandre Nunes e Leodir Nunes que são empresários no ramo de transportes estão mobilizando uma campanha para arrecadar doações para o RS.

O contato para as doações, em Fortaleza podem ser feitos por meio do número: (85) 98402-3736