CBF deve adiar jogos dos clubes gaúchos

A CONFEDERAÇÃO Brasileira de Futebol (CBF) deve adiar os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes gaúchas não deverão entrar em campo devido às fortes chuvas que causaram inundações no Rio Grande do Sul. Inter, Grêmio e Juventude solicitaram através da Federação Gaúcha de Futebol, a suspensão dos jogos dos clubes gaúchos pelos próximos 20 dias, tanto como mandante quanto como visitante. A medida seria válida para todas as competições nacionais. Os clubes estão com atividades suspensas desde o fim da semana passada. (João Pedro Oliveira, especial para O POVO)