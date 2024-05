Foto: Reprodução | Sindiuva Assembleia foi realizada nesta segunda-feira, 6

Professores da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) rejeitaram a proposta feita pelo Governo do Ceará no último dia 30 e decidiram pela continuidade da greve — deflagrada pela categoria há cerca de um mês. A decisão foi tomada durante assembleia realizada ontem.

De acordo com o Sindiuva, sindicato que representa os docentes da instituição, foram ao todo 99 votos a favor do movimento paredista. (Gabriela Almeida)