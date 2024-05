Escola e CEI são requalificados pela Prefeitura

Foto: Divulgação/ Marcos Moura AS obras são parceria entre a SME e Seinf

O bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, recebeu a requalificação da Escola Municipal e do Centro de Educação Infantil (CEI) Paulo Sarasate. A obra foi entregue em um evento realizado na segunda-feira, 6, e contou com a presença do prefeito José Sarto (PDT), do titular da Secretaria de Educação (SME), Jefferson Maia e do titular da infraestrutura (Seinf), Samuel Dias.

As intervenções realizadas nas unidades públicas de ensino beneficiam mais de 700 alunos do infantil II ao 5º ano do ensino fundamental. As obras são uma parceria entre a SME e a Seinf.

Em sua fala, o prefeito Sarto indicou que era uma alegria entregar a escola e o CEI requalificados. "É importante lembrar que essas intervenções são necessárias para atender às novas exigências do Ministério da Educação e modernizar nossas unidades, que agora contam com uma quadra coberta e salas mais arejadas e ventiladas. São equipamentos antigos que entregamos com uma estrutura moderna, e já foram 34 beneficiados por essas reformas", afirmou o chefe do executivo municipal.

O trabalho de requalificação foi para recuperação da estrutura da fachada, troca de piso, pintura, reforma dos banheiros, acessibilidade, manutenção dos sistemas elétrico, hidráulico e de combate a incêndios, além da reestruturação da caixa d'água. A requalificação também fez a climatização dos espaços

das escolas.

Além disso, a quadra também foi reformada e recebeu serviços de pintura, redes de proteção e piso industrial, além da instalação de piso intertravado no entorno, instalação de bancos de concreto e pintura externa dos muros circundantes da escola.

Os projetos de requalificação já contemplaram 34 unidades escolares e 27 quadras desde 2021, espalhadas pelos bairros Planalto Ayrton Senna, Pici, Vila União, Jardim das Oliveiras, Mucuripe, Paupina, Cristo Redentor, Vila Ellery, Barra do Ceará, Bom Jardim, Mondubim, Jangurussu, Vila Peri, Jardim Guanabara, Canindezinho, Passaré, Montese, Parangaba, Praia de Iracema, Parque Santa Rosa, Serrinha e Aeroporto, entre outros.

Atualmente, 57 unidades da rede pública municipal de educação estão passando por requalificações. O secretário de Educação, Jefferson Maia, diz que é importante ressaltar a importância social e cultural quando uma escola é qualificada, já que uma escola tem um componente afetivo que passa por gerações da população do bairro.

"Temos mais de 50 em obras, para serem entregues até o fim do ano. Isso mostra que, para além dos investimentos na qualificação de professores e em melhores materiais didáticos, temos também investido muito na infraestrutura do nosso parque escolar", comentou Jefferson.

A mãe de uma dos alunos, Milena Carneiro, comemorou as mudanças e afirmou que ajudará seu filho a ter uma melhor qualidade de aprendizado. "Antes não tinha um espaço amplo para ele brincar. Com a chegada dos brinquedos, ele está se enturmando mais também, pois ele é autista", relatou.