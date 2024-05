Alunos do 8º e do 9º anos da Escola Municipal José Carlos da Costa Ribeiro, do bairro Quintino Cunha, participaram de uma visita guiada à Câmara Municipal de Fortaleza na segunda-feira, 6. A ação é fruto do projeto "Político, Eu!?!", uma parceria entre a Casa Legislativa e a Fundação Demócrito Rocha (FDR), que busca promover o engajamento político e a conscientização cidadã entre os jovens. Durante a visita, os estudantes puderam conhecer o funcionamento do legislativo municipal.