Os brasileiros largaram bem no qualificatório para o Torneio de Roma, disputado em nível ATP e WTA 1000, última grande competição antes de Roland Garros. Os três representantes do País em quadra, Felipe Meligeni, Laura Pigossi e o cearense Thiago Monteiro (foto), somaram bons resultados, ficando a uma vitória da chave principal na Itália. Tiago terá um rival complicado pela frente nesta terça-feira: o francês Corentin Moutet, quarto favorito do qualificatório. (Agência Estado)