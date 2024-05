Dez novas linhas de ônibus devem atender a RMF

Foto: AURÉLIO ALVES Os municípios tinham apenas o serviço de transporte interurbano

Os municípios de Trairi, Paraipaba, Paracuru e São Luís do Curu foram contemplados, desde o último dia 1°, com dez novas linhas de transporte público regular. A iniciativa foi do Governo do Estado e Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). O objetivo é ampliar a disponibilidade do itinerário para os residentes da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As cidades antes dispunham de 22 linhas de ônibus e passarão a ter 32 linhas que atenderão uma frequência mensal estimada de 37.158 passageiros.

São Gonçalo do Amarante foi incluído no itinerário de outras três linhas metropolitanas. Para que os cidadãos possam se deslocar ao município, serão disponibilizadas as linhas Fortaleza/Paracuru, Fortaleza/Paraipaba e Fortaleza/Trairi.

Estudantes cadastrados no Programa VaiVem Livre, do Governo do Estado, também poderão usufruir da novidade.

O coordenador de Transportes da Arce, Hélio Holanda, explicou que os municípios de Paraipaba, Trairi, Paracuru e São Luís do Curu não eram atendidos pelo transporte metropolitano, mas sim por serviço de transporte interurbano.

"Esse ano nós licitamos e revisamos a rede, como linhas de ônibus e horários, por exemplo. Ao mesmo tempo, ampliamos o serviço metropolitano para alguns municípios que não eram atendidos", detalhou.

A licitação citada foi dividida em sete áreas, nas quais três ficaram a cargo das empresas de ônibus e quatro sob responsabilidade de cooperativas. Seis das sete áreas já assinaram o contrato e duas delas deram início à prestação de serviço de transporte metropolitano.

Algumas das cidades já utilizavam o serviço metropolitano, no entanto, os itinerários sofreram pequenas alterações na frequência de linhas e horários.

"Em algumas regiões não existia mais o ônibus chamado 'corujão', que atende o pessoal que trabalha de noite, então estamos restabelecendo o serviço", explicou o gestor.

O coordenador de Transportes da Arce disse que 33 ônibus serão disponibilizados, destes, 18 têm menos de um ano de operação e já estão sendo utilizados, enquanto 15 serão liberados nos próximos sessenta dias.

"Os outros veículos, que já estão em uso, não são velhos, a maioria está em torno de cinco, seis anos de uso".

Hélio Holanda também esteve reunido com operadores dos municípios de Aquiraz, Eusébio e Cascavel e deve estender o serviço para outras localidades a serem definidas por licitação.