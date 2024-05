Datas da 3 ª edição são anunciadas

Foto: Samuel Setubal Selvagens à Procura de Lei foi uma das atrações do Festival Zepelim 2023

A terceira edição do Festival Zepelim de Música e Artes já tem datas definidas. O perfil oficial do evento no Instagram confirmou que o festival volta ao calendário de Fortaleza neste ano nos dias 24 e 25 de agosto — sábado e domingo, respectivamente. No vídeo publicado no Instagram, é possível deduzir que o festival continuará sendo realizado no Marina Park Hotel. Ainda não foram divulgadas as atrações da nova edição nem quando serão abertas as vendas de ingressos para o público. (Miguel Araújo)