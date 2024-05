A cerimônia pelos 79 anos do fim da 2ª Guerra Mundial aconteceu na terça, 8, na Avenida dos Campos Elísios, no coração de Paris. Também ocorreram manifestações em vários países. O dia 8 de maio de 1945 foi o dia em que a Alemanha Nazista, por meio de Karl Dönitz, que havia assumido o país com a morte de Adolf Hitler, assinou a rendição na Segunda Guerra Mundial, ainda que o Japão, aliado da Alemanha, tenha continuado a lutar até setembro de 1945. (AFP)