Fortaleza realiza mutirão de tipagem sanguínea

Foto: Samuel Setubal O exame é um dos requisitos para a emissão da carteira

O mutirão de exames de tipagem sanguínea para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) continua até o fim deste mês. A ação é realizada pela Prefeitura de Fortaleza e conta com 59 locais em funcionamento para a realização do serviço.

O exame é voltado para pessoas que residem na Capital. Para realizá-lo, é necessário levar o comprovante de residência, documento de identificação oficial ou laudo comprobatório. Pais ou responsáveis também devem apresentar a identidade.

De acordo com a prefeitura, do período entre os dias 27 de abril, início do mutirão, e 6 de maio, 692 pessoas realizaram o exame.

O exame de tipagem sanguínea para as pessoas com TEA é um dos requisitos para a emissão da Carteira de Identificação para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), documento também ofertado pela Prefeitura.

O exame laboratorial de tipagem sanguínea ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, nos 59 pontos disponíveis na Capital. O mutirão segue até o dia 31 de maio, exceto feriados e fins de semana.

A relação completa dos locais onde a população pode fazer o exame pode ser consultada em https://tinyurl.com/8jsm48h8 ou no site da prefeitura (www.fortaleza.ce.gov.br). Há locais disponíveis nas seis Regionais de Saúde de Fortaleza.

A solicitação da Carteira pode ser feita nas sedes das Secretarias Regionais ou na Coordenadoria Especial de Pessoas com Deficiência, localizada na Rua Padre Pedro de Alencar, 2230, na Messejana. O pedido também pode ser realizado pelo formulário eletrônico.

A ação de tipagem sanguínea é para pessoas que já possui laudo médico, ou seja, já foram diagnosticadas por profissionais habilitados.