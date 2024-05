Licitação para construção da 1ª etapa do ITA é aberta

Foto: Reprodução/ ITA Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Foi aberta na quarta-feira, 8, a licitação para a escolha da empresa que será responsável pelo projeto de construção da 1ª etapa do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará. A licitação foi aberta pelo Governo do Estado e o projeto deve ocorrer por meio de parceria com o Governo Federal.

A questão foi um dos temas abordados pelo governador Elmano de Freitas em live realizada ontem nas redes sociais. "Para nós é um orgulho que o Governo Federal tenha confiado a nós a construção desses alojamentos. A chegada do ITA ao Ceará é mudança de padrão de pesquisa e investimento por aqui. É algo que irá mudar o perfil do nosso estado", destacou o governador.

Está estimado para ser gasto na obra cerca de R$ 89,5 milhões que vai ser repassado pelo Governo Federal. Os resursos vão ser gastos na elaboração de projetos básicos e executivos, e na construção de um bloco de alojamentos e um bloco com dois módulos de salas de aula.

A obra será acompanhado pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) na elaboração dos projetos e a supervisão das etapas construtivas, seguindo as diretrizes previstas no planejamento da Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica (Dirinfra), vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB).

A nova sede do ITA será implantada de forma gradativa no prazo de dez anos e a previsão para o início das turmas e a inauguração dos primeiros cursos em 2027. O campus deve ofertar primeiramente cursos de Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas e, posteriormente, cursos de pós-graduação.

A unidade do ITA foi aprovada em outubro de 2023 durante visita do governador, do ministro da defesa José Múcio, do ministro da educação Camilo Santana e da senadora Augusta Brito (PT-Ce) à sede do instituto em São Paulo. Até o presente momento, Camilo Santana anunciou Engenharia e Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas.