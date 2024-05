13º salário: primeira parcela será paga nesta sexta, 10

Foto: Ascom SOP e Sesporte Conmebol realizou vistoria na Arena Castelão na manhã desta quinta-feira, 9

A primeira parcela do 13º salário dos servidores do Ceará será paga nesta sexta-feira, 10.

Atualmente, são 163 mil servidores entre ativos, inativos e pensionistas. Com isso, serão injetados mais R$ 600 milhões na economia cearense, além do valor dos salários.

No entanto, com a soma da folha de pagamento, no valor de R$ 1.132.341.988, serão R$ 1,7 bilhão em circulação.

"A medida é importante para movimentar, principalmente, setores do comércio e de serviços do nosso estado", escreveu o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), no perfil das redes sociais.

"É um pouco antes do Dia das Mães. Queremos dar essa notícia para todos os servidores e servidoras do Estado. No dia 10 de maio, terão antecipação da primeira parcela do 13°", disse.

Elmano disse ainda que o governo está investindo mais de R$ 320 milhões para melhoria salarial dos profissionais da educação pública neste ano. "Ano que vem será o dobro desse valor", destacou. (Fabiana Melo)