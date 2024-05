cidades brasileiras vão participar do Festival Internacional Pint of Science, incluindo Fortaleza. De segunda, 13, a quarta, 15, o festival promove e divulga o conhecimento científico de forma descontraída. As palestras acontecem às 19 horas, nos Hoots Gastropub (Meireles), Cantinho do Frango (Aldeota) e Bulls Beerhouse (Parquelândia). Abrindo o festival, o professor Daniel Brito (UFC) ministra a palestra "Uma Máquina do Tempo Chamada JWST", sobre o telescópio James Webb.