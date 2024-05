Governo promete R$ 50 bi para reconstrução

O Governo Federal prometeu mais de R$ 50 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. As inundações arrasaram a economia do estado agropecuário e, no último fim de semana, o governador Eduardo Leite citou a necessidade de um "plano Marshall" de reconstrução.

"Estamos falando de uma injeção de recursos da ordem de R$ 50 bilhões", disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O pacote de medidas contempla principalmente a entrega de créditos e outros instrumentos de ajuda destinados a trabalhadores, empresas e municípios afetados.

"Temos que nos preparar porque a gente vai ter tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e os rios voltarem à normalidade", declarou Lula. "Acho que muita gente perdeu muita coisa e nós temos que levar isso em conta", acrescentou.

Mais cedo, Leite havia estimado que seriam necessários pelo menos R$ 19 bilhões para reconstruir o estado.

A quantidade de pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul mais que dobrou em 24 horas, passando de mais de 163 mil da quarta-feira, 8, para 327.105 na quinta-feira, 9, conforme boletim da Defesa Civil estadual. São pessoas que tiveram que deixar suas casas e buscar abrigo nas residências de parentes, amigos ou em abrigos públicos.

No total, 1,74 milhão de gaúchos já foram afetados de alguma forma pelas enchentes, ou seja, perderam casas, estão sem luz, água ou comida.

Em relação aos municípios atingidos, o número chega a 431, o equivalente a mais de 80% das cidades. As mortes causadas pelas chuvas chegam a 107. Há 134 desaparecidos e 754 feridos.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou também na quinta-feira, 9, que o governo federal está construindo uma proposta para reduzir os juros das dívidas dos Estados, mas que a saída para o Rio Grande do Sul será tratada de forma específica.

Segundo Padilha, a ideia é oferecer redução de juros para as dívidas, desde que os estados comprovem investimentos em educação.

"Vocês conhecem o Programa Juros para a Educação, com a proposta que reduz os juros das dívidas, desde que esses recursos sejam investidos na área da educação. Estamos construindo essa proposta, conversando com os governadores."

De acordo com o ministro, dentro dessa proposta, há a ideia de ter algo que permita que os Estados que não têm dívida com a União possam participar também.

Além do Rio Grande do Sul, a falta de estrutura para receber as chuvas preocupa também o Maranhão. A Defesa Civil informou que chega a 30 o número de municípios no estado em situação de emergência. Ao todo, 1.031 famílias estão desabrigadas e 2.909 desalojadas. Uma pessoa morreu.

Até o momento, segundo a Defesa, o município de Santa Inês é o único em estado de calamidade pública.

As fortes chuvas que atingem todo o Maranhão desde o mês de abril têm provocado cheia em rios do estado. As famílias atingidas estão recebendo apoio das defesas civis nos municípios.

O órgão disse ainda que está trabalhando para a retirada das pessoas que estão em áreas de risco e que o governo do Maranhão tem fornecido refeições, por meio da rede de restaurantes populares. (Com agências)