Grendene registra lucro bruto de R$ 240,4 milhões

Foto: Henrry Palla/Divulgação Grendene Grendene - A receita líquida da empresa registrou crescimento de 3,7% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, totalizando R$ 539,4 milhões

Com fábricas no Ceará, a Grendene, uma das maiores exportadoras de calçados do Brasil, registrou lucro bruto de R$ 240,4 milhões entre janeiro e março. O número representa um acréscimo de R$ 22,3 milhões, ou seja, 10,2% ante igual período de 2023.

Em entrevista ao O POVO, Alceu Albuquerque, diretor financeiro e de relações com investidores, afirma que o resultado é considerado ótimo porque obtiveram um aumento de receita. "O resultado positivo no primeiro trimestre de 2024 no mercado brasileiro se deve, principalmente, às reposições acima das nossas expectativas, especialmente na tabela de janeiro de 2024, reflexo do bom giro das nossas marcas nos pontos de venda no final de 2023, e ao bom momento da Melissa."

Por outro lado, no mercado internacional, o valor das exportações é 17,5% menor do que o do igual período do ano passado, além do volume que recuou em 23,2%.

Alceu Albuquerque avalia que esse cenário decorre do ambiente externo, com países como Argentina, Peru e Bolívia passando por crises políticas e econômicas, assim como os países desenvolvidos sofrendo com alta inflação e taxas de juros elevadas.

"Estamos adotando diversas estratégias, como a substituição de distribuidores em algumas regiões, parcerias para distribuição e investimentos em marketing para fortalecer nossas marcas. Também continuamos focados em produtos de qualidade, pois acreditamos que isso é essencial para conquistar os consumidores."