Foto: O POVO Capa da edição de terça-feira, 7 de maio de 2024

As enchentes que atingiram milhares de brasileiros — principalmente no Rio Grande do Sul — foi a manchete do O POVO na terça-feira, 7. A reportagem foi da reação do Governo Federal aos bastidores do Legislativo, diante das trocas de acusações sobre a responsabilidade pela falta de políticas públicas para a prevenção de desastres.