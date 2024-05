Elmano se reúne com governadores do Nordeste, na Holanda, de olho em H2V

Foto: AURÉLIO ALVES ELMANO cumpre agenda na Europa com foco em hub de H2V

O governador do Ceará, Elmano de Freitas iniciou neste domingo, 12, em Amsterdã, na Holanda, oficialmente a agenda de encontros de missão internacional com foco na atração de investimentos em hidrogênio verde.

Na noite de sexta-feira, 10, o governador do Ceará Elmano de Freitas embarcou para a Holanda a fim de participar do World Hydrogen Summit & Exhibition, considerado o maior evento de hidrogênio verde do mundo e que será realizado em Roterdã, entre os dias 13 e 15 deste mês.

O encontro deve reunir mais de 15 mil profissionais da indústria de energia e mais de 500 expositores de países que se destacam nesse mercado.

Pouco antes de embarcar para a Europa, o governador disse que essa será uma oportunidade para se firmar “parcerias e atrair novas empresas e investidores, fortalecendo ainda mais projetos para o hub de H2V no Ceará e no Nordeste”. A vice-governadora Jade Romero (MDB) fica a frente do cargo durante o período em que Elmano estiver fora do País.

“O trabalho já começou em Amsterdã, na Holanda, com reunião preparatória para a missão com o Consórcio Nordeste. Junto a representantes da Apex Brasil, FIEB, Sudene e BNDES, além dos governadores do Nordeste, seguimos de mãos dadas para alavancar o desenvolvimento sustentável do nosso Nordeste”, postou Elmano, em suas redes sociais, também neste domingo.

Mais cedo, Elmano repostou a publicação da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), citando o término de reunião preparatória para 2ª Missão Internacional do Consórcio do Nordeste. Fátima Bezerra disse que o grupo está pronto “para atrair importantes investimentos” e que o Nordeste está “unido, crescendo com o Brasil”.

A missão deve incluir ainda agendas nas cidades de Bruxelas, na Bélgica, e em Berlim, na Alemanha, e está prevista para durar até o próximo sábado, 18.



