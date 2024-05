Foto: Mauricio Tonetto / Secom Governo RS O nível do Guaíba, em Porto Alegre, ultrapassou 5 metros no início da tarde de ontem

O nível do Guaíba (foto), em Porto Alegre, ultrapassou 5 metros ontem e a tendência é de que continue subindo nos próximos dias, podendo chegar a 5,5 metros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a suspensão por 36 meses do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul. O estoque da dívida do estado com a União está em cerca de R$ 100 bilhões e, com a suspensão das parcelas, o estado disporá de R$ 11 bilhões a serem utilizados em ações de reconstrução. (Agência Brasil)