Whindersson anuncia show beneficente em Fortaleza; saiba quando

Foto: Reprodução/Redes Sociais Whindersson Nunes fará show em Fortaleza para arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

O humorista Whindersson Nunes divulgou nesta segunda-feira, 13, a data do show beneficente que irá realizar em Fortaleza.

Marcado para acontecer no estádio Presidente Vargas (PV), localizado no bairro Benfica, a apresentação do artista na Capital irá arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Trazendo o show “Efeito Borboleta” para Fortaleza, o evento será realizado no dia 25 de maio, um sábado, a partir das 20 horas. Os ingressos para a apresentação já estão à venda no site Ingresso Digital.

Com valores de inteira de R$ 160 a R$ 280, os interessados em participar do evento podem adquirir ingressos para a arquibancada ou gramado, este sendo dividido em três setores.



De acordo com o artista, 100% da renda arrecadada será destinada aos atingidos pelas fortes chuvas no estado gaúcho.

Whindersson Nunes apresenta “Efeito Borboleta”