Cantora Ana Paula Vieira morre em acidente de carro após show

Foto: Reprodução/Instagram Morre cantora Ana Paula Vieira, aos 27 anos

A cantora Ana Paula Vieira morreu neste domingo, 12, em um acidente de carro que aconteceu em Rondônia. Ela estava acompanhada do namorado, o vereador Marcelo Stocco, que também faleceu na tragédia.

Horas antes do ocorrido, na noite de sábado, 11, a cantora havia feito sua última apresentação na Bodega Cacoal, no município de Cacoal. Nas redes sociais, o estabelecimento lamentou o ocorrido por meio de uma nota.

“Não imaginávamos que a sua última apresentação seria em nossa casa. Uma mulher incrível e super especial, e que sempre estará em nossas memórias. Descanse em paz”, dizia o comunicado.

Ana Paula havia aniversariado no início deste mês, quando completou 27 anos. Em 2019, iniciou sua carreira na música, com a dupla Marcio & Ana Paula — com quem lançou projetos autorais. O último show da dupla foi feito no dia 3 de maio deste ano.

Antes da carreira musical, no entanto, a cantora completou a graduação. Também em 2019, ela se formou em Farmácia.

O sepultamento de Ana Paula aconteceu na manhã desta segunda-feira, 13, no Cemitério Municipal de Ji-Paraná.