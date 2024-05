Tijolão da Nokia de volta? Aparelho é relançado com novidades

Foto: HMD Global/Reprodução O famoso tijolão da Nokia foi relançado com funções modernas

Qual a pessoa que possui mais de 20 anos e não se lembra do icônico tijolão da Nokia? O celular, lançado em 1999, foi um dos aparelhos mais vendidos da história, com mais de 160 milhões de unidades vendidas, e fez parte da história de muitas famílias brasileiras.

Visando isso, a HDM Global investiu na volta do Nokia 3210, que recebeu o apelido de “tijolão” no Brasil, mas em uma versão moderna, com várias novidades. No entanto, o famoso jogo da cobrinha foi mantido, agora em 3D.

O celular já está disponível na Europa por 79 euros, que equivale a um pouco mais de R$ 400 reais, mas ainda não tem informações de quando vai chegar no Brasil.

Tijolão: novas funções



Mantendo o design antigo, o aparelho móvel Nokia 3310 traz várias novidades. Confira.

Câmera traseira 2 megapixels com flash LED



Bluetooth 5.0



Rádio FM



Conectividade 4G



Tela TFT de 2,4 polegadas com resolução de 320 x 240 pixel



64 MB de RAM



128 MB de armazenamento interno expansível



Entrada para dois chips



Acesso ao TikTok e ao YouTube Shorts

O celular está disponível em três cores, amarelo, azul e preto. A empresa disse que a nova versão, apesar das funções modernas, tem como objetivo incentivar conversas e contatos diretos, sem redes sociais. Portanto, ele também não conta com notificações.

