Ludmilla e Ivete Sangalo cancelam turnês pelo Brasil; entenda motivo

Foto: Universla Music/Divulgação Ivete Sangalo e Ludmilla cancelam turnês pelo Brasil

Nesta quarta-feira, 15, as artistas Ludmilla e Ivete Sangalo anunciaram em suas redes sociais o cancelamento de suas turnês de comemoração de carreira pelo Brasil que fariam neste ano.

A baiana, com "A Festa", celebraria 30 anos de trajetória na música com shows que passariam por Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará. Já Ludmilla encerra o “Ludmilla In The House Tour”, que comemora 10 anos de sua carreira.

Em nota no Instagram, o perfil de Ivete publicou: “A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas.”

Alguns minutos após a baiana, Ludmilla também se pronunciou: “Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante todo esse tempo".

O POVO entrou em contou em contato com a produtora 30e, responsável pelas turnês canceladas das duas artistas. Confira nota na íntegra:

A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês. Em relação à turnê “Festa”, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado. Em relação à turnê “Ludmilla in the house tour”, não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista, e seu comunicado. A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso.

Com mais de três milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30e pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão.