São João 2024: confira programação completa de Fortaleza

Foto: Divulgação/Sony Music Brasil/RCA Zé Vaqueiro e Geraldo Azevedo se apresentam na programação de São João em Fortaleza

Os festejos juninos de 2024 estão perto de começar. Com eventos em diversos locais de Fortaleza, a Prefeitura anuncia nesta quinta-feira, 16, a programação completa de shows na capital cearense.

Os eventos vão acontecer nos dias 28, 29 e 30 de junho no Aterrinho da Praia de Iracema.

Com apresentações de artistas da cena atual do forró e nomes reconhecidos nacionalmente, o São João em Fortaleza 2024 terá shows de Geraldo Azevedo, Zezé di Camargo e Luciano, Lagosta Bronzeada, Victor e Léo, Banda Magníficos e Zé Vaqueiro.

Em coletiva de imprensa nesta quarta,16, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) disse que o São João de 2024, acontece pela primeira vez após os eventos da covid-19 e que é o momento para as pessoas se encontrarem com elas mesmas, rever os amigos e celebrar as tradições nordestinas.



“O São João de 2024 tem como objetivo celebrar a cultura nordestina, cearense, que tem no São João uma das principais vocações temáticas e culturais da nossa história, tradição, da nossa figura, da natureza que tem o sertanejo e a sertaneja. Somos uma região implantada do semiárido duro de sobreviver, mas nada e ninguém nos enverga. Essa é a cultura nordestina do São João, é um momento muito rico para a nossa cultura”, contou, acrescentando que todos os artistas serão pagos pela iniciativa privada.

Para Sarto, o momento dos festejos é um evento importante para aquecer a economia da cidade, já que acontece perto do período de férias.

“É um momento que é muito interessante, que é celebrar a cultura e enquanto a gente se diverte, a gente ganha dinheiro. Fortaleza tem um impacto na rede hoteleira, gastronomia, aplicativos, taxistas, empreendedores que vão fazer a sua apresentação do artesanato, da riqueza que nós temos. Enfim, divulgar a nossa cidade, que vai impactar sem sombra de dúvidas”, expõe.

Sobre as apresentações de quadrilhas juninas o prefeito contou que haverá apresentações a cada dia e que seis grupos ,que estão inscritos do edital de quadrilhas juninas e obtiverem a melhor nota, se apresentarão no aterro no Aterrinho.

São João em Fortaleza 2024: veja a programação de shows:

Sexta-feira, 28 de junho

Geraldo Azevedo



Zé Vaqueiro

Sábado, 29 de junho

Lagosta Bronzeada



Zezé Di Camargo e Luciano

Domingo, 30 de junho

Banda Magníficos



Victor e Léo



São João em Fortaleza 2024