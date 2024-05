Último dia de provas do vestibular 2024.2 da Uece acontece nesta segunda, 20

Foto: FÁBIO LIMA O VESTIBULAR da Uece terminou de ser aplicado

O último dia de provas da segunda fase do vestibular 2024.2 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) foi realizado na manhã desta segunda-feira, 20. A aplicação da segunda etapa começou no domingo, 19. Ao todo, 4.404 estudantes concorrem a 2.322 vagas, das quais 1.222 são para cursos em Fortaleza e 1.094 vagas para cursos em outros nove municípios do estado.

Allison Arrocha, 27, foi um dos estudantes que prestaram a prova no Campus do Itaperi, situado na Avenida Silas Munguba, em Fortaleza. Ele está tentando uma vaga para medicina pela quinta vez. Essa foi a primeira vez que ele passou para a segunda fase. “Fiz cursinho, mas estudei muito em casa. Nesse primeiro semestre, eu praticamente só fiquei em casa”.

“No último vestibular eu fui muito mal, fiz 55 questões. Agora, eu consegui acertar quase 20 questões a mais, fiz 73. [...] Não tô nervoso, tô tranquilo. Vou dar tudo de mim, isso que importa”, adiciona.

Paulo Levi Batista, 19, tenta uma vaga para o curso de administração pela segunda vez. Ele se preparou para a prova de casa, estudando sozinho com o auxílio de aulas online. Sobre a prova, ele se diz “um pouco nervoso, um pouco trêmulo, mas é normal. Acho que faz parte. É um sonho para todos nós, ter essa oportunidade”.

Miriam Falcão, 21, e Vinicius Silva, 18, estudam juntos no mesmo cursinho. A primeira tenta para o curso de serviço social e o segundo para ciências biológicas. Ambos estão um pouco apreensivos em relação à prova. “É aquele nervosismo normal. É até bom, porque no momento [da prova] a gente fica mais focado. Vai dar certo. A gente estudou para isso”, pontua Miriam.

Treineiros também marcam presença na segunda fase do vestibular

Para Davi Ramalho, 16, Luiz Nogueira, 16, a pressão é menor. Eles ainda estão no segundo ano do Ensino Médio e estão prestando o exame como treineiros. “Por ser um vestibular a pessoa já fica nervosa, mas é mais tranquilo”, destaca Davi.

Luiz está prestando para física e Davi para ciências contábeis. Eles, no entanto, não tem tanto interesse em seguir carreira nos cursos. O primeiro quer estudar engenharia e o segundo economia. Eles estão fazendo o vestibular mais como uma forma de adquirir experiência para o ano que vem.

Mariana Tavares, 16, também está prestando como treineira, mas para o curso de ciências biológicas. Ela, na verdade, quer medicina, mas como esse ano não é para valer, ela colocou um curso que tinha as mesmas específicas — biologia, química e física.

“Eu tô confiante. Fiz algumas questões de provas antigas. Minha escola também pega bastante questões da Uece. Então, não tô nervosa. Tô confiante”, pontua.

Resultado final será divulgado 26/06

O gabarito do segundo dia de provas deve ser divulgado ainda nesta segunda-feira, 20. A resposta das questões do exame de domingo já estão disponíveis no sistema da universidade. O resultado final saí no dia 26 de julho.

As vagas são para quais cidades?

Fortaleza;



Quixadá;



Limoeiro do Norte;



Itapipoca;



Iguatu;



Crateús;



Tauá;



Aracati;



Canindé;



Quixeramobim.