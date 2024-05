Nome da banca responsável é divulgado

Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará Prova ainda não possui data para ser realizada

A Fundação Carlos Chagas será a banca responsável pelo concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª região no Ceará. A expectativa é que o edital seja lançado em agosto, com vagas para técnico e analista judiciário. A remuneração inicial média para técnico deve ser de R$ 8 mil e para analista de R$ 13 mil. O último concurso foi em 2017 com a oferta de uma vaga imediata para a carreira de analista judiciário - área judiciária, além de vagas para formação de cadastro de reserva para técnico administrativo, médicos, contadores e profissionais da área de tecnologia da informação. (Maria Clara Moreira, especial para O POVO)