Concurso Unificado: nova data para as provas é divulgada

Foto: Samuel Setubal OS CANDIDATOS terão de acessar novamente os cartões

O Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), adiado por causa do desastre ocorrido no Rio Grande do Sul, já tem uma nova data. Agora, a prova que reunirá mais de 2,1 milhões de candidatos será realizada no dia 18 de agosto.

Ao todo, estão sendo ofertadas 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. Em breve, o cronograma completo será divulgado. A informação foi confirmada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Sobre os locais de prova, os candidatos terão de acessar novamente os cartões de confirmação para verificar se o local de prova foi mantido ou alterado. Os detalhes sobre os locais de provas sobre essas questões serão divulgados no dia 7 de agosto.

Assim, o documento estará disponível na Área do Candidato, mesma página da Internet em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

Após o adiamento, todos os 18.757 malotes de prova foram recolhidos em todo o Brasil para um local seguro. Os malotes foram checados, um a um, por membros da rede de segurança, e foi identificado que não houve qualquer violação.

Coordenada pelo MGI, a rede é formada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Força Nacional (FN), Secretarias de Segurança Pública Estaduais, além da Fundação Cesgranrio e dos Correios.

Agora, o Ministério da Gestão vai começar o diálogo institucional para garantir os locais de prova, priorizando a manutenção dos locais definidos anteriormente. No caso do Rio Grande do Sul, haverá um diálogo especial para garantir o acesso das pessoas inscritas no Estado.

O CNU será realizado no Ceará nos municípios de Caucaia, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá e Sobral.