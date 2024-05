Sudene e BNDES ampliam parceria

Foto: Agnelo Câmara/ASCOM GOV TEREZA Campello e Danilo Cabral assinam termo

A Sudene reeditou uma parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para viabilizar novas ações de desenvolvimento regional. A autarquia vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional firmou na quinta-feira, 23, um novo acordo de cooperação técnica (ACT). Assim, as instituições passam a interagir na construção de novas estratégias para o desenvolvimento territorial e o aperfeiçoamento da aplicação de instrumentos de fomento ao setor produtivo. Para o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, um dos grandes desafios dos governos é integrar políticas, sem gerar sobreposição de iniciativas e desperdício de recursos.

"O BNDES tem esse olhar de integração para a região, em semelhança ao nosso. Neste sentido, queremos analisar quais oportunidades dentro do nosso plano regional e da agenda de sustentabilidade o BNDES pode nos ajudar a viabilizar.". Tereza Campello, diretora socioambiental do BNDES, afirmou que o banco tem, historicamente, uma agenda de debate de desenvolvimento territorial. "Temos retomado este papel de pensar, refletir, ser um espaço para várias agendas, como a política industrial."