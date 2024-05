Cinema cearenseem destaque no mapa

Foto: Loic Venance/AFP Longa-metragem "Motel Destino" estreou no Festival de Cannes com a presença do elenco e do diretor Karim Ainouz

É impactante o frenesi causado pela participação de "Motel Destino", nova produção do diretor Karim Aïnouz, na 77ª edição do Festival de Cannes, na França. O longa, único filme latino-americano que participou da competição pela Palma de Ouro, conquistou atenção da mídia desde a aparição do elenco no tapete vermelho ao som de "Coração", forró de Dorgival Dantas, até os doze minutos de aplauso dos espectadores após a estreia.

Filmado no segundo semestre de 2023 no município de Beberibe, localizado a cerca de 80 km de Fortaleza, o thriller erótico insere o Ceará pela primeira vez no evento. O roteiro ganha vida por meio de uma equipe majoritariamente cearense e desdobra os tensionamentos presentes na história de um triângulo amoroso protagonizado por Iago Xavier, Nataly Rocha e Fábio Assunção.

A repercussão mais significante, entretanto, vai além dos prêmios e das críticas. "Motel Destino", criado dentro dos Laboratórios de Criação da Escola Porto Iracema das Artes e desenvolvido com o apoio da Secretaria de Cultura do Ceará, afirma a importância da continuidade de políticas públicas voltadas para a arte. Reitera que, com os devidos recursos e incentivos, a cultura produzida no Estado é fortalecida e alavancada. Como disse Karim em entrevista ao O POVO, o destaque em Cannes abre caminhos para que o audiovisual cearense também passe a "existir no mapa do mundo" - com nossos cenários, sotaques e talentos.