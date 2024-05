Foto: acervo manchete da semana

A manchete do O POVO, de quinta-feira, 23, tratou da volta do Fortal ao antigo endereço, no bairro Manoel Dias Branco. A decisão foi tomada após intermediação do governador Elmano de Freitas. No entanto, a organização do evento quer fazer a micareta de 2025 na área próxima ao Aeroporto de Fortaleza.