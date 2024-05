Palma de Ouro de Cannes vai para comédia "Anora"

O júri do 77º Festival de Cannes atribuiu, neste sábado (25), a Palma de Ouro a "Anora", do diretor Sean Baker, uma comédia americana sobre o mundo das trabalhadoras sexuais, e deu um Prêmio Especial ao diretor iraniano Mohammad Rasoulof, que fugiu recentemente de seu país. Embora as apostas indicassem que "The Seed of the Sacred Fig", uma denúncia impactante do regime islâmico iraniano, levaria o prêmio máximo, o júri presidido pela americana Greta Gerwig fez a opção por um filme mais leve. O musical em espanhol "Emilia Pérez", do francês Jacques Audiard, teve dois reconhecimentos: o Prêmio do Júri e o de melhor interpretação feminina, atribuído excepcionalmente a todas as atrizes protagonistas.(AFP)